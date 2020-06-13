إجراءات للهيئة الوطنية للإعلام داخل الاستديوهات للوقاية من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة السلامة والصحة المهنية بالهيئة الوطنية للإعلام، عدة توصيات حول الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف الاستديوهات للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والتأكيد على متابعة تنفيذها بكل دقة. و تضمنت التوصيات ما يلى : - ضرورة الالتزام بتحقيق فكرة التباعد بأن تكون المسافة بين المذيع والضيف لا تقل عن اثنين متر وكذلك بين المصورين والمذيعين ومقدمي البرامج بالاستديو. Advertisements - يلتزم طاقم العمل خلف الكاميرا بارتداء الكمامة وكافة العاملين والفنيين بالاستديو. - عدم ظهور المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف بالكمامة سواء كانت البرامج مسجلة أو علي الهواء مباشرة مع الالتزام بمسافة التباعد المقررة. - أما بالنسبة للتصوير الخارجي ، أوصت اللجنة بأن يلتزم المذيعين والمراسلين والضيوف بارتداء الكمامة. - علي معدي البرامج عدم استضافة أكثر من ضيف بالبرنامج الواحد إن أمكن وبالتنسيق مع رئيس القناة أو رئيس القطاع. - يراعى الاعتماد على تقنية سكايب والمداخلات التليفونية بجميع ستديوهات الهواء بظهور الضيف عبر هذه التقنية.

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