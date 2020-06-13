الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 11 إصابة بينهم 6 بعدوى محلية في بكين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات وفاة أو يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن 11 إصابة جديدة بواقع 6 إصابات محلية في بكين و5 وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83075 شخصا، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة– في تقريرها اليومي- أن شخصين اثنين خرجا أمس من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78367 شخصا، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 7 حالات جديدة بدون أعراض 5 منها وافدة من الخارج، وأن إجمالي 98 حالة بدون أعراض، بينها 48 حالة وافدة من الخارج، لا تزال تحت الملاحظة الطبية.

وأضافت أن إجمالي الحالات الوافدة بلغ 1808 حالات منها 1742 شخصا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم، كما أن 3197 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون يخضعون للملاحظة الطبية بعد خروج 635 شخصا منها أمس.

وحتى يوم أمس، تم تسجيل 1108 حالات إصابة بالفيروس بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و443 في تايوان بينها 7 وفيات، فيما خرج 1060 مريضا في هونج كونج، و45 في ماكاو، و431 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.

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