كوريا الجنوبية: حالات الإصابة الجديدة بكورونا أقل من 50 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):
تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى ما دون الـ50 حالة اليوم السبت، إلا أن الإصابات العنقودية استمرت في منطقة سول الكبرى، لتضع مزيدا من الضغوط على جهود السلطات الصحية لمكافحة الوباء.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 49 إصابة جديدة، من بينها 44 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 12051 إصابة.
وظلت حصيلة الوفيات بدون تغيير عند 277 حالة وفاة.
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