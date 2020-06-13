بالأسماء.. إصابة 10 من عمال التراحيل في حادث سير بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

استقبل مستشفى التخصصي بدمياط في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، 10 مصابين جراء حادث سير وقع على الطريق الجديد في ميت أبو غالب، معظمهم من عمال التراحيل.

وأصيب العمال في حادث اصطدام سيارة "نقل" كانوا يستقلونها بأخرى عقب عودتهم من العمل في أراض زراعية بمركز كفر سعد، وجرى نقلهم جميعا عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية عن أن جميع العمال من الجمالية بمحافظة الدقهلية، وهم آمال معوض، وفريدة محمد فودة، وأصيبتا باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ وجرى نقلهما إلى العناية المركزة بالمستشفى ووضعهما تحت الملاحظة.

كما أصيب كريم زاهر ووليد عبد العظيم، ونجلاء محمد زياري، ونجلاء معوض وفاطمة فرج وفاطمة السيد الداودي والسيدة الزناتي محمد وتحية محمد السعيد، وكشفت الفحوصات الأولية عن إصابتهم بكسور في الفقرات والعمود الفقري وجروح وكدمات جراء الحادث.