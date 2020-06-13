أثناء وبعد الامتحان.. نائب وزير التعليم يقدم 20 نصيحة لطلاب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نشر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نصائح لطلاب الشهادة الثانوية، قبل بدء الامتحان.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، الأحد 21 يونيو الجاري، من الساعة العاشرة صباحًا، وسط إجراءات احترازية، لحماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجّه نائب وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، 20 نصيحة للطلاب أثناء وبعد الامتحان، جاءت كالتالي:

1. اتبع الإجراءات الاحترازية وراعي التباعد الاجتماعي.

2. ارتداء الكمامة الخاصة عند خروجك من المنزل.

3. التزم بالتباعد الاجتماعي وأنت في طريقك إلى لجنة الامتحان.

4. قف في طابور متباعد عند الدخول إلى لجنة الامتحان.

5. احرص على المرور من بوابة التعقيم ثم قياس حرارتك بواسطة الكاشف الحراري.

6. احرص على تغطية حذاءك بالغطاء البلاستيكي.

7. احرص على الحصول على الكمامة والمعقمات الخاصة بك.

8. كتابة الاسم ورقم الجلوس بالمكان المخصص على غلاف كراسة الامتحان.

9. قم بعد صفحات كراسة إجابتك وتأكد أن العدد مطابق للعدد الموجود على الغلاف، وتأكد أن مسلسل الصفحات صحيح، وتأكد من سلامة جميع صفحات البوكليت قبل الإجابة فيها وفي حالة وجود أي عيب بها اطلب تبديلها فوراً بأخرى سليمة.

10. لا تحاول العبث بكراسة الامتحان أو قطع أو نزع صفحة منها حتى لا تتعرض للمساءلة.

11. اقرأ التعليمات جيدًا سواء الموجودة على خلفية رقم الجلوس أو مقدمة كراسة البوكليت أو في مقدمة الأسئلة ، ثم أجب عن الأسئلة.

12. اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

13. استخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات ، ولا تستخدم مزيل الكتابة.

14. اطلع على الأسئلة كاملة ثم أبدأ بحل الأسئلة السهلة ثم الصعبة.

15. نظم وقتك خلال الامتحان حتى لا تحتاج إلى وقت إضافي وأعلم أن إجابتك على مزيد من الأسئلة الاختيارية لا تغنيك عن الإجابة عن أسئلة إجبارية.

16. كن واثقاً بنفسك وقدراتك واعتمد على نفسك وأعلم أنه إذا حاولت تصوير جزء من البوكليت ورفعه علي مواقع التواصل الاجتماعي فإنك تعرض نفسك للمساءلة القانونية

17. تجنب عند الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) التظليل على أكثر من رمز، وفي حالة حـدوث ذلك يجب على الطالب كتابة كلـمة (ملغاة) أمام أي اختيار زائد عن المطلوب حتى لا تفقد درجة السؤال في حال كانت الإجابة صحيحة لأن اختيارك لأكثر من بديل يفقدك الدرجة.

18. عند إجابتك عن الأسئلة المقالية، أجب في المساحة المخصصة للإجابة، وفي حالة الحاجة لمساحة أخرى، يمكن استكمال الإجابة في صفحات المسودة مع الإشارة إليها.

19. بالنسبة للأسئلة المقالية فإن إجابتك عنها بأكثر من إجابة سيتم تقديرها واكتب في المساحة المخصصة وإذا احتجت مزيد من المساحة أشر إلى أن باقي الإجابة في المسودة.

20. تأكد انك لم تنس أسئلة بدون إجابة وعند الانتهاء من الإجابة على أسئلة كراسة الامتحان تأكد من صحة الإجابات من خلال المراجعة وسلمها للملاحظين في نهاية وقت الامتحان.​