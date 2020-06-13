تجنب السهر والكافيين.. التعليم تقدم 10 نصائح لطلاب الثانوية ليلة الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نشر الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نصائح لطلاب الشهادة الثانوية، قبل امتحانات نهاية العام.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، الأحد 21 يونيو الجاري، من الساعة العاشرة صباحًا، وسط إجراءات احترازية، لحماية الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر نائب وزير التربية والتعليم، 10 نصائح للطلاب قبل الامتحان، جاءت كالتالي:

1- الدولة حريصة على سلامتك وتوفير جو يساعدك على أداء الامتحان بشكل آمن ويحقق تكافؤ الفرص للجميع.

2- يتم تعقيم لجنتك قبل الامتحان وبعده كل الأيام من جانب جهات متخصصة، فلا تستهلك جزء من طاقتك في التفكير والقلق من هذا الأمر، فالقلق يعطل القدرات العقلية الهائلة التي منحك إياها الله.

3- الامتحان يغطي المنهج حتى يوم 15 مارس، وهو موعد تعليق الدراسة، فلا شيء يقلق، فالمحتوى هو الأقل منذ سنوات طويلة.

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4- الامتحانات هذا العام بنفس مواصفات العام الماضي، ونفس طبيعة الامتحانات وعدد الأسئلة في كل مادة.

5- الموبايل وأي أدوات إلكترونية للغش ممنوع اصطحابها معك في الجنة.

6- حضر الأدوات اللازمة لأداء الامتحان ليلة الامتحان، وبطاقة تحقيق الشخصية ورقم جلوسك.

7- دوّن في مذكراتك بعض العناوين العريضة لدروس المادة عند المراجعة قبل الامتحان والأجزاء الفرعية سريعة النسيان لمراجعتها صباح يوم الامتحان.

8- تجنب السهر ليلة الامتحان، لتجنب التوتر والعمل على راحة الجسم.

9- صفي ذهنك قبل الامتحان على الأقل بساعتين، للقدرة على استرجاع المعلومات.

10- تجنب تناول المواد المنبهة مثل الكافيين والقهوة وغيرها ليلة الامتحان.