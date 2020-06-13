في حليب الأم.
كشفت منظمة الصحة العالمية حقيقة انتقال عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" من الأم إلى طفلها من خلال الرضاعة الطبيعية، مقللة من إمكانية انتقاله بهذا الشكل.
يقول أنشو بانيرجي كبير مستشاري إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية في منظمة الصحة العالمية إنهم لم يعثروا على فيروس كورونا "حي"
وأوضح أنه لم يتم تأكيد وجود أي خطر لانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، عن طريق الرضاعة الطبيعية.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم "بناء على شواهد يمكن الاعتماد عليها، فإن نصيحة منظمة الصحة العالمية هي أن فوائد الرضاعة الطبيعية تفوق أي مخاطر محتملة لنقل العدوى بمرض كوفيد-19".
وأوضح أن المنظمة حققت باهتمام في مخاطر نقل الأم لفيروس كورونا إلى المولود خلال عملية الرضاعة.
فيما قالت ماريا فان كيرخوف المسؤولة عن برنامج الطوارئ في المنظمة إن مواصلة الأمهات المصابات بفيروس كورونا المستجد تغذية الأطفال بحليب الثدي أمر آمن تماما بالنسبة إلى الطفل.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة تحسم الجدل بشأن انتقال فيروس كورونا عن طريق"الرضاعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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