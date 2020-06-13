حالة الطقس: ارتفاع اليوم وانخفاض بدءًا من الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ترتفع درجات الحرارة اليوم بشكل خفيف، وتكون الأجواء حارة بوجه عام في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة تتحول إلى معتدلة ومنعشة في الجبال، وتسود أجواء دافئة مع رطوبة مرتفعة نسبيًا في السهل الساحلي والسواحل، وتكون الرياح شمالية غربية مع بعض الهبات النشطة أحيانًا.

بينما تنخفض درجات الحرارة، غدًا، الأحد، لتصبح حول معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام. وتكون الأجواء حارة نسبيًا نهارًا بوجه عام في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال مع ظهور للسحب المتفرقة، وتسود أجواء دافئة إلى معتدلة في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية مع بعض الهبات النشطة أحيانًا.

كما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها وتسود أجواء باردة نسبيًا في ساعات الصباح الباكر مع سحب متفرقة، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية معتدلة بشكل عام وحارة نسبيًا في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة، ومائلة للبرودة في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية مع بعض الهبات النشطة أحيانًا خصوصًا في الجبال.