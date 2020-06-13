اخبار العالم

شاهد.. رئيس كوستاريكا يستقبل مساعدات الإمارات لدعم مكافحة كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رئيس كوستاريكا يستقبل مساعدات الإمارات لدعم مكافحة والان مع التفاصيل

السبت 13 يونيو 2020

استقبل رئيس جمهورية كوستاريكا، كارلوس الفارادو كيسادا، طائرة المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات، الجمعة، لبلاده في إطار الجهود التي تبذلها الإمارات في مساعدة مختلف دول العالم لاحتواء انتشار "كوفيد-19".

 

وعبر رئيس كوستاريكا عن بالغ شكره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لدعم بلاده بالمستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس، كما عبر عن تقديره لحكومة وشعب دولة الإمارات على إعادة مواطنين كوستاريكيين إلى بلادهم.

 

ووصلت، الجمعة، طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية و10 آلاف من أجهزة الفحص إلى كوستاريكا، يستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء.

 

وقال سفير الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا، جمعة الرميثي: "بفضل دعم قيادتي البلدين وتوجيهاتهما، شهدت العلاقات الثنائية نقلات نوعية أسهمت في بناء شراكة استراتيجية، وأدت إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري ومسيرة التنمية في البلدين الصديقين. وفي هذا الإطار تم توفير المساعدات الطبية لكوستاريكا كتأكيد على قوة ومتانة تلك العلاقات".

 

Advertisements

وأضاف: "إن دولة الإمارات حريصة دائما على أن تقف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، وأن تقدم يد العون للفرق الطبية التي تعد من الفئات الأكثر تعرضاً لتلك الجائحة".

 

وقدمت دولة الإمارات، حتى اليوم، أكثر من 905 أطنان من المساعدات، استفاد منها نحو 905 ألف من العاملين في القطاع الطبي.

78-230404-968733827639060670_20200613064

 

4002f8c003.jpg

 

78-230320-2985986709599639340_700x400_20

 

78-230342-2739681891606159696_2020061306

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رئيس كوستاريكا يستقبل مساعدات الإمارات لدعم مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا