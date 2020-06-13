شكرا لقرائتكم خبر عن "طوارئ حرب" في بكين بسبب بؤر جديدة لكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال مسؤول في بكين اليوم السبت إن إحدى مناطق العاصمة الصينية "في وضع طوارئ الحرب" بعد ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا يتعلق بسوق للجملة هناك.
وقال تشو جونواي المسؤول بمنطقة فنغتاي خلال إفادة إن اختبارات شملت 517 شخصا بسوق شينفادي الواقع بالمنطقة أظهرت إصابة 45 منهم بالفيروس.
وقال المتحدث أن كل الإصابات الست المؤكدة بالفيروس في بكين زارت السوق.
وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ذكرت في وقت سابق اليوم السبت إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية أمس. وأعلنت اللجنة في بيان أن خمسة من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج مضيفة أن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة.
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