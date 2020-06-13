شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 11 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات بلا أعراض والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت اللجنة في بيان اليوم السبت أن خمسة من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج مضيفة أن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين.
وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83075 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.
ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.
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