شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 11 إصابة جديدة بكورونا و7 حالات بلا أعراض والان نبدء بالتفاصيل

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إنها رصدت 11 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وسبع حالات لم تظهر عليها أعراض حتى نهاية أمس.

وأعلنت اللجنة في بيان اليوم السبت أن خمسة من الحالات المؤكدة الجديدة لقادمين من الخارج مضيفة أن الحالات الست الأخرى سجلت في العاصمة بكين.

وبلغ مجمل الإصابات في الصين 83075 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.

ولا تعد الصين المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض حالات إصابة مؤكدة.