شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة أمريكية تحت سيطرة المتظاهرين.. وترامب يهدد باتخاذ إجراء اتحادي والان نبدء بالتفاصيل

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة "بإنهاء الاستحواذ على سياتل الآن"، في تصعيد لخلاف مع السلطات المحلية بشأن منطقة خالية من الشرطة يسيطر عليها محتجون بالمدينة.

وقال ترامب على تويتر إن "الإرهابيين يحرقون وينهبون مدننا، ويعتقدون أن ذلك مجرد شيء رائع، وحتى الموت. يجب إنهاء هذا الاستحواذ على سياتل الآن".

يأتي ذلك بعد يوم من تهديد الرئيس باتخاذ إجراء اتحادي إذا لم يقم عمدة سياتل وحاكم ولاية واشنطن "باسترداد مدينتكم الآن".

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ورد حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي بأنه يتعين على ترامب البقاء بعيدا عن شؤون الولاية، وقالت عمدة سياتل جيني دوركان إن أي اجتياح للمدينة سيكون غير دستوري وغير قانوني.

وبعد أيام من الاشتباكات مع السلطات، أقام متظاهرون "منطقة حكم ذاتي" في المدينة، عندما قامت الشرطة بإخلاء احدى المناطق من المتظاهرين في وقت سابق من هذا الأسبوع..

ويتجمع المئات للتظاهر والاستماع إلى الخطب في المنطقة الخالية من الشرطة والهادئة إلى حد كبير، وسط دعوات في جميع أنحاء البلاد "لسحب تمويل" مراكز الشرطة.