شكرا لقرائتكم البيت الأبيض: لا نخشى موجة ثانية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع تخفيف عدد من الولايات الأميركية من إجراءات الحظر، والعودة تدريجيا إلى فتح الاقتصاد، وسط تحذيرات من موجة تفش ثانية لفيروس كورونا الذي أنهك البلاد، أشار لاري كودلو المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض إلى أن الإدارة الأميركية لا تشعر بقلق من حدوث موجة ثانية

وذكرت صحيفة" وول ستريت جورنال" السبت نقلا عن تسجيل أن كودلو وهو مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أدلى بتلك التصريحات خلال اجتماع افتراضي خاص لعملاء أحد المصارف الاستثمارية.

كما قال "القصة هي وجود بعض البؤر للفيروس ويمكن السيطرة عليها".

تحذيرات مسؤولي الصحة

في المقابل، حث مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة على الاستمرار في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغير ذلك من إجراءات الأمان لمنع الإصابة بمرض كوفيد-19.

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وحذر المسؤولون من أن الولايات قد تحتاج لإعادة فرض قيود صارمة في حال حدوث طفرة في حالات الإصابة بالمرض.

"لن نفرض إغلاقا جديدا"

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الخميس إن الولايات المتحدة لن تفرض إغلاقا جديدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من ظهور بؤر جديدة للفيروس في بعض الولايات.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" الأميركية "لا يمكننا أن نغلق الاقتصاد. أعتقد أننا تعلّمنا أن إغلاق الاقتصاد يتسبب بمزيد من الأضرار.

حصيلة الوفيات والإصابات

يذكر أن الولايات المتّحدة سجلت أمس الجمعة 839 وفاة إضافيّة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى 114,613 حسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها عند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (السبت 00,30 ت غ) الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات وكذلك الإصابات (2,044,572).