فرنسا تدين الاعتداء الاميركي على المحكمة الجنائية الدولية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – باريس



أعربت فرنسا عن استياءها مما وصفته بالاعتداء الاميركي على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان في بيان إنّ فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية يمثّل اعتداء خطيرا على المحكمة، وأبعد من ذلك، فإنّه يطعن في تعددية الأطراف واستقلالية القضاء”.

كما عبّر الوزير الفرنسي على “تجديد فرنسا دعمها الكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية”، داعياً واشنطن إلى مراجعة قرارها.

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وأضاف أنّ باريس “ستواصل العمل من أجل أن تكون المحكمة قادرة على الاضطلاع بمهمتها بطريقة مستقلة ومحايدة”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الخميس سقف المواجهة مع هذه المحكمة الدولية من خلال التهديد بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين فيها، في قرار يهدف إلى منعها من ملاحقة عسكريين أميركيين يشتبه في ارتكابهم جرائم في أفغانستان، حيث أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجه اليهم اتهاما بدون موافقة الولايات المتحدة.

وفي سياق ردود الفعل أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن قلقه البالغ حيال إجراءات ترامب. كما انتقد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاجراءات الاميركيةَ.