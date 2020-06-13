شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، عقوبة استخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام.

حيث نصت المادة 16 من اللائحة، أنه يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سيئا أو قذفا أو تشهيرا أو طعنا فى الأعراض أو تحقيرا من الأفراد أو تشكيكا فى الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو القاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوى على تهديد أو تؤذى مشاعر الجمهور مخالفة تقتضى توقيع أحد الجزاءات التالية:

- لفت النظر

- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الابراز التى وقعت بها المخالفة

- الإنذار

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- أداء مبلغ مالى لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصرى أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية

- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الالكترونى لفترة محددة

- حجب المواقع الالكترونية الغير شخصية لفترة محددة أو بصفة دائمة

- حجب المواقع الالكترونية الشخصية التى يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف متابع لفترة محددة أو بصفة دائمة