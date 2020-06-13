مدير التعليم في طنجة: هيأنا الظروف لاجتياز الباكالوريا وعدد التلاميذ 10 في كل حجرة- فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال رشيد ريان المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، اليوم الجمعة، في طنجة، إنه تم تهيئ جميع الظروف لاجتياز امتحانات الباكالوريا، بينها الكمامات، ومواد التعقيم، والفضاءات الرياضية، والمؤسسات التعليمية، التي لن يتجاوز عدد التلاميذ فيها 10 متشرحا ومترشحة في كل حجرة.

وكشف ريان لـ”اليوم24″ أن مديريته عملت على توفير الأطر الإدارية، والتربوية اللازمة لتتبع إنجاز هذه الامتحانات.

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وأضاف ريان أنه تم إنجاز كبسولات، لتحسيس التلاميذ حول كيفية الدخول إلى المؤسسات التعليمية، والفضاءات المخصصة لاجتياز الامتحانات، وكذا لوحات تشوير من أجل تسهيل عملية ولوج التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، وخروجهم من هذه المؤسسات.

ووصف ريان استحقاقات الباكالوريا بمثابة عرس، ينخرط فيه جميع المتدخلين من أجل إنجاحه.