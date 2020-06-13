شكرا لقرائتكم خبر عن الدومينيكان تقر التمديد الخامس لحالة الطوارئ الصحية والان نبدء بالتفاصيل

قررت جمهورية الدومينيكان تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى نهاية الشهر الجاري بعدما وافق مجلس النواب على التمديد يوم الجمعة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية. وتسمح حالة الطوارئ المفروضة منذ 19مارس للرئيس دانيلو ميدينا باتخاذ إجراءات مثل تقييد الحركة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-). وقد تم تسجيل 22 ألف إصابة بفيروس كورونا كما تم تسجيل 568 حالة وفاة في الدولة الكاريبية. وقد أقر مجلس الشيوخ بالفعل التمديد الخامس لحالة الطوارئ.

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