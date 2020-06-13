شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تسجل 681 حالة مؤكدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت نيجيريا اليوم، 681 حالة جديدة من الإصابة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد الى 14،554.
وأكد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أنه تم تسجيل 4494 حالة شفاء، و 387 حالة وفاة، من بينهم 17 حالة جديدة.
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