شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «خمس» مرضى كورونا ببريطانيا داخل مستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بيانات لعلماء بالحكومة البريطانية عن أن نحو خمس المصابين بمرض كوفيد-19 في بريطانيا التقطوا العدوى داخل مستشفيات. وفق صحيفة ديلي تليجراف البريطانية. وذكر تقرير للصحفية أن العلماء يعتقدون أن العدوى داخل المستشفيات في ذروة تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 مسؤولة عن ما يصل إلى 22 بالمائة من الإصابات الخاضعة للعلاج بالمستشفيات ونحو 11 بالمائة من الوفيات.

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