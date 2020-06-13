شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «فلويد».. «مينيابولس» تعتمد نظاما جديدا بديلا للشرطة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت رئيسة مجلس المدينة ليزا بندر في بيان إن "قرارات مجلس المدينة التي تم اتخاذها بالإجماع أمس تعزز التزامنا المشترك بإحداث تغيير انتقالي في كيفية تعامل مينيابولس مع السلامة العامة بحيث يصبح كل فرد في مجتمعنا آمنا بشكل حقيقي".
وذكرت أن قرار المجلس يستهل "عملية لمدة عام من انخراط المجتمع والبحث والتغيير الهيكلي لخلق نموذج جديد انتقالي، يعزز السلامة في مينيابولس".
وأوضحت أن القرار يعبر عن دعمه لرئيس الشرطة المحلية ميداريا أرادوندو، ويتعهد بالعمل بشكل متعاون مع كل "الشركاء الراغبين في ذلك".
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