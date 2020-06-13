شكرا لقرائتكم خبر عن مع تراجع الجائحة.. دولة أوروبية تفتح حدودها والان نبدء بالتفاصيل

تفتح جمهورية التشيك حدودها أمام جميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي تقريبا إضافة إلى سويسرا وإمارة ليشتنشتاين.

وقالت وزارة الصحة التشيكية مساء أمس الجمعة من براج، إن هذا صار ممكنا بعد التطورات الأخيرة الجيدة في مسار فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن وجود إثبات اختبار سلبي لعدوى كورونا ليس ضروريا لعبور الحدود.

كانت الرقابة على حدود جمهورية التشيك مع كل من ألمانيا والنمسا التي فرضت بسبب جائحة فيروس كورونا رفعت قبل أسبوع.