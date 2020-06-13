«ما حدث في سوريا يجري في ليبيا».. الرئيس الجزائري يعلن: مستعدون للعمل مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية

أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، استعداد بلاده للعمل مع مصر وتونس لحل الأزمة الليبية، مشدداً على ضرورة إنهاء الاقتتال بين الأشقاء الذي سيقود حتماً إلى إنهاء التوتر في المنطقة.

وقال تبون، في تصريحات صحفية أمس الجمعة نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن الجزائر "تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين" مؤكداً على أن الحل في ليبيا "لن يكون عسكرياً".

وتابع: "أقول للجميع توقفوا عن الاقتتال وسفك الدماء لأنكم في النهاية ستعودون للمفاوضات، فلماذا لا تختصروا الوقت وتبدأوا بالحوار، لأن الدم الذي يسيل هو دم ليبي وليس دم الأطراف التي تخوض الحرب بالوكالة".

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وأشار الرئيس الجزائري إلى أن ما حدث في سوريا يجري في ليبيا، وأن نفس الأطراف تتصارع مجددًا، محذراً من أنه "في حال تفاقم الأزمة فلا أستبعد أن تتحول ليبيا إلى صومال جديدة".

وأكد أن "هناك من يحاول يريد جرنا إلى الصراع في هذا البلد، لكن أؤكد أنه لا توجد لدينا أطماعا توسعية ولا اقتصادية، نحن نتألم لما يجري في هذا البلد الشقيق، المجموعة الدولية تعترف أن الجزائر قادرة على إنهاء هذا الصراع، وكل الاطراف الليبية من قبائل ومسئولين تثق في الجزائر".

وأشار تبون إلى أن بلاده كانت مستعدة لاستضافة حوار ليبي-ليبي، لافتاً إلى أنه لم يعترض على وساطة الجزائر لا خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ولا فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، مؤكداً أنه ليس لديه إحراج في التعاون مع مصر وتونس لإنهاء الأزمة في ليبيا.

كما انتقد الرئيس الجزائري الخطاب المزدوج لبعض الدول التي وافقت في مؤتمر برلين على منع تدفق المرتزقة والسلاح إلى ليبيا، مشيراً إلى دولة - لم يذكرها بالاسم - قامت "بإدخال 3400 طن من الأسلحة إلى ليبيا."