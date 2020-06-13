شكرا لقرائتكم رئيس الجزائر: الوضع في ليبيا إعادة للسيناريو السوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ليل الجمعة، إن الأطراف المتصارعة في سوريا هي نفسها المتصارعة في ليبيا، مؤكدا أن الوضع في ليبيا يسير باتجاه سيناريو مماثل لما حدث في سوريا.

وأكد تبون، خلال مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية، أن "المد والجزر الموجود في ليبيا لا يجذبنا ولا نتدخل فيه.. خطتنا واضحة لا للحسم العسكري ويجب اتباع النقاش والحوار لأن الدم الذي يسيل هو دم ليبي وليس دم الجهات التي تتخذ حرب بالوكالة".

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وأوضح الرئيس الجزائري "ليست لدينا أطماع توسعية أو اقتصادية في ليبيا كل ما نريده هو وقف الاقتتال".

وأشار إلى إمكانية التعاون مع دول الجوار سواء مصر أو تونس من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية

وقال تبون"ما سنخسره في حروب نحن في غنى عنها نفضل استغلاله في تنميتنا المحلية بدل الخسائر العسكرية التي قد تسببها المشاركة العسكرية خارج الحدود بعيدا عما ينصه الدستور".