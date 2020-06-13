شكرا لقرائتكم تحذيرات من طفرة إصابات في أميركا.. وخطة للمواجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حث مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة الجمعة على الاستمرار في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغير ذلك من إجراءات الأمان لمنع الإصابة بمرض كوفيد-19. وحذر المسؤولون من أن الولايات قد تحتاج لإعادة فرض قيود صارمة في حال حدوث طفرة في حالات الإصابة بالمرض.

وفي الأسابيع القليلة الماضية أثار خبراء مخاوف من أن إعادة فتح الاقتصاد الأميركي قد يؤدي إلى موجة جديدة من العدوى.

وتشهد نحو 12 ولاية أميركية بينها تكساس وأريزونا زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا تكتظ بهم أسرة المستشفيات.

العودة إلى إجراءات مارس

وقال مسؤولون من المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن على الناس مواصلة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بينهم وغسل الأيدي بانتظام ووضع الكمامات للحد من مخاطر انتشار العدوى بالفيروس.

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وقال جاي باتلر نائب مدير قسم الأمراض المعدية بالمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "إذا بدأت حالات (كورونا)

في الزيادة من جديد، وخاصة في حالة حدوث طفرة، من المهم أن نقر بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات مثل تلك التي فرضت في مارس الماضي" للحد من تفشي الفيروس.

الكمامة غير إلزامية في كثير من الولايات

ومع إعادة فتح الاقتصاد في الولايات المتحدة خففت بعض الولايات، من بينها تكساس وأريزونا وفلوريدا، قواعد التباعد الاجتماعي في الأسابيع القليلة الماضية. كما أن كثيرا من الولايات الأميركية لا تلزم المواطنين بوضع الكمامات الواقية.

كانت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت الجمعة إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و16027 شخصا بزيادة 21744 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 947 ليصل الإجمالي إلى 113914 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 يونيو حزيران مقارنة بالتقرير الصادر أمس الخميس.