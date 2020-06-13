«الجهل المقدس».. القصة الكاملة لغلاف مجلة «روزاليوسف» الذي أثار الجدل.. ساوى بين الكنيسة ومرشد الجماعة الإرهابية.. وإجراء عاجل من «الوطنية للصحافة»

أثار غلاف مجلة "روزاليوسف" الأسبوعية جدلاً واسعاً بسبب ما تضمنه من رسالة خبيثة أثارت غضب الكنيسة، لتقرر الهيئة الوطنية للصحافة التدخل واتخاذ قراراً عاجلاً بشأن الواقعة.

غلاف "مثير للجدل"

القصة بدأت مع غلاف العديد الجديد من مجلة "روزاليوسف"، والذي تضمن صورة "الأنبا رافائيل" أسقف كنائس وسط القاهرة، بجوار "مرشد الإخوان محمد بديع" المحكوم عليه في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وكتبت المجلة على صدر الغلاف نصاً: الجهل المقدس".

وحاولت المجلة من خلال صورة ومانشتات الغلاف المساواة بين الطرفين في "أمور تتعلق بإثارة الفتنة في البلاد".

الكنيسة تعلّق

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أعربت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن استنكارها لغلاف العدد الجديد من مجلة "روزاليوسف".

وقالت الكنيسة، في بيان أصدرته أمس الجمعة، إنه بناءًا علي توجيهات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تستنكر الكنيسة القبطية بشدة تطاول إحدى المجلات القومية على الكنيسة الوطنية في شخص أحد أساقفتها ووضع صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن.

وأضافت الكنيسة في بيانها: "لا يعتبر هذا تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوزًا يجب ألا يمر دون حساب من الجهة المسؤولة عن هذه المجلة، كما أن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة سوف تجرح السلام المجتمعي في وقت نحتاج فيه كل التعاون والتكاتف في ظل الظروف الراهنة.. وتنتظر الكنيسة رد الاعتبار الكامل مع احتفاظها بالحق القانوني في مقاضاة المسؤول عن ذلك.. حفظ الله مصر من كل سوء".

قرار

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قراراً بإحالة رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" للتحقيق بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة.

كما تضمن القرار وقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقررت الهيئة تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تتقدم مجلة "روزاليوسف" في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة، وذلك في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظاً على التاريخ العريق للمجلة في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن.