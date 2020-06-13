بسبب «الإساءة للكنيسة».. قرار عاجل بإحالة رئيس تحرير «روزاليوسف» للتحقيق

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، قراراً بإحالة رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" للتحقيق بسبب ما تضمنه غلاف العدد الأخير للمجلة من إساءة للكنيسة.

كما تضمن القرار وقف المحرر المسئول عن الملف القبطي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.

وقررت الهيئة تقديم اعتذار للكنيسة، وأن تتقدم مجلة "روزاليوسف" في العدد القادم بالاعتذار عن الإساءة، وذلك في ظل العلاقات الطيبة التي تربط الهيئة والصحافة والإعلام بقداسة البابا والأخوة الأقباط، وحفاظاً على التاريخ العريق للمجلة في الدفاع عن قضايا الوحدة الوطنية، وفتح صفحاتها وقلبها وعقلها منذ نشأتها لشركاء الوطن.

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وكان العدد الجديد من المجلة الأسبوعية قد وضعت صورة "الأنبا رافائيل" أسقف كنائس وسط القاهرة، بجوار "مرشد الإخوان محمد بديع" المحكوم عليه في قضايا تتعلق بالإرهاب، حيث ساوت بين الطرفين في "أمور تتعلق بإثارة الفتنة".

وأصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بياناً أعربت فيه عن استنكارها لما وصفته بتطاول إحدى المجلات القومية، - في إشارة إلى مجلة روزاليوسف -، دون أن تسميها، على الكنيسة الوطنية.

وقالت الكنيسة في بيانها، الصادر عن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن التطاول جاء في شخص أحد أساقفتها، حيث وضعت صورته على غلافها أسوة بصورة أحد خائني الوطن.

وأكدت الكنيسة في بيانها أن ما ارتكبته المجلة "لا يعتبر تحت مجال حرية التعبير، بل هو إساءة بالغة وتجاوز لا يجب أن يمر دون حساب من الجهة المسئولة عن هذه المجلة."