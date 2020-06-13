أكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، أنه لن يكون هناك نقص في أي نوع من أنواع الأدوية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال العزبي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على شاشة "إم بي سي مصر"، إن كل مصانع الأدوية في مصر لها خطة انتاجية، مشيراً إلى أن هناك نقص في 6 أنواع من الأدوية حالياً وذلك بسبب إقبا المواطنين عليها بهدف التخزين والوقاية من فيروس كورونا.
وأضاف رئيس غرفة صناعة الأدوية أن منتصف الأسبوع القادم لن يكون هناك نقص في أي نوع من الأدوية، بسبب زيادة المصانع لخطوط إنتاجها وسد العجز في تلك الأصناف.
وأشار إلى أن هناك تسعيرة جبرية للأدوية، مؤكداً: "لن يستطيع أحد أن يرفع السعر"، لافتاً إلى أن هناك "ضعاف النفوس" يحاولون استغلال الأزمة ونتيجة لذلك يرفع البعض الأسعار.
وأكد العزبي أن الأسبوع القادم سيتوافر كافة أصناف الدواء وبكميات أكبر من الاستهلاك ولسد العجز.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس غرفة صناعة الأدوية يتحدث عن أزمة نقص الأدوية في مصر وسببها وموعد انتهاءها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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