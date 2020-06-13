ليبيا / الأمم المتحدة تعبّر عن قلقها بعد إكتشاف 8 مقابر جماعيّة وتطالب بفتح تحقيقٍ شفاف

أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الخميس، بيانا أعربت فيه عن قلقها مما إعتبرته تقارير "مروعة" حول إكتشاف عدد من المقابر الجماعية معظمها في مدينة ترهونة غرب البلاد، والتي إستعادتها قوات حكومة الوفاق، منذ أكثر من أسبوع، من قوات المشير خليفة حفتر.

وطالبت البعثة السلطات الليبية بإجراء "تحقيق سريع وشفاف" في تقارير إرتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون.

وأبدت البعثة في بيان "القلق الشديد" بشأن "التقارير المروعة جدا عن إكتشاف ثماني مقابر جماعية على الأقل خلال الأيام الماضية، معظمها في ترهونة" بغرب ليبيا.

وأشارت إلى أنه وفقا للقانون الدولي، يتعين على السلطات "إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال في التقارير حول إرتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون".

ورحبت البعثة بقرار وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة تحقيق، داعية اللجنة إلى مباشرة العمل على حماية مواقع المقابر الجماعية "من العبث والتعرف إلى الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذوي القتلى". وجددت "إستعدادها لتقديم الدعم المطلوب إذا لزم الأمر".

وشكلت وزارة العدل في حكومة الوفاق لجنة وزارية بصلاحيات واسعة يشرف عليها النائب العام، تختص بعمليات فتح المقابر الجماعية والكشف عن رفات الموتى ومواقع إخفائهم وحفظ الجثث المجهولة الهوية إلى حين التعرف إليها.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أنها تُواصل البحث عن المقابر الجماعية "كافة"

وقال باشاغا في بيان "نحن بصدد البحث عن كافة المقابر الجماعية للتعرف على هوية الجثث وتسليمها لذويها".

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وأضاف "من الضروري عودة الأمن إلى المدينة ولا نريد أي تدخلات أمنية مع القوة التي تم تكليفها"، في إشارة إلى القوة الأمنية المشتركة التي شكلت لإعادة فرض الأمن في ترهونة.

وتابعت اللجنة أن "أكثر من 100 جثة وُجدت داخل مستشفى ترهونة (...)، لن ندخر جهدا في سبيل إظهار الحقيقة وكشف المسؤولين عن إرتكاب هذه الفظائع وتقديمهم للعدالة".

وإتهمت حكومة الوفاق القوات الموالية لحفتر بالمسؤولية عن المقابر الجماعية التي عثر عليها في المدينة، لكن قوات حفتر لم تؤكد أو تنف ما نُسب إليها.

وأكد بوراوي البوزيدي، المشرف العام على مستشفى ترهونة العام أنه تم إكتشاف أكثر من 160 جثة عقب إنسحاب قوات حفتر من ترهونة، مضيفا بالقول"بلغ عدد الجثث التي كانت داخل ثلاجات المستشفى 160 جثة، ونُقل معظمها إلى طرابلس ومصراتة عن طريق الهلال الأحمر وبحضور النيابة العامة".

وأكد أن عددا من الجثث كان موجودا في المستشفى منذ شهور طويلة ولم يكشف المسؤول الطبي ما إذا كانت الجثامين تعود لمدنيين أو مسلحين.

وكانت قوات حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة قد إستعادت الجمعة السيطرة على ترهونة، على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، المعقل الأخير لقوات حفتر في غرب البلاد.

ومنذ إطلاق حكومة الوفاق عملية "عاصفة السلام" مدعومة بطائرات تركية دون طيار نهاية مارس، إستعادت مدن الساحل غربي طرابلس وصولا إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس.

فرنس 24