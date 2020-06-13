البنك الدولى: السعودية تنتصر على جائحة كورونا بشبكات 5G

أشاد البنك الدولى بالقدرات الرقمية المتطورة للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن المملكة استفادت من السنتين الماضيتين التى عملت فيهما على الاستثمار المتواصل فى البنية التحتية الرقمية الحديثة والمنصات الحكومية الرقمية المتطورة، حيث وفرت القدرات الرقمية للمملكة أساسًا متيناً لكل القطاعات للتعامل بسرعة وكفاءة مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ونوهت مدونة البنك الدولى بالاستجابة للطلب الهائل على الاتصالات والبيانات من خلال تنفيذ عديد من الإجراءات مثل زيادة السرعة وقدرة البيانات، وتوفير الخدمات المجانية، وفتح النطاق وتعزيز إدارة الشبكة.
وأوضحت أن سرعة الإنترنت فى المملكة كانت ترتفع بمعدلات سريعة خلال السنوات الماضية،وحافظت على سرعة عالية نسبيًا عند 59.24 ميجابت / الثانية، بالرغم من زيادة الطلب أثناء الوباء، كما أن المملكة واصلت تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال نشر شبكات 5G والاستثمار فى 6500 برج جديد، لافتة إلى أن الاستثمار فى البنية التحتية الرقمية الحديثة هو جزء من خطة طويلة المدى لرؤية 2030.
وعددت المدونة برامج تطوير البنية الرقمية السعودية، وبينت أنه بفضل برنامج «يسِّر» للحكومة الإلكترونية، طورت الدولة حكومة رقمية متكاملة وقابلة للتشغيل المتبادل، نتج عنها تأمين استمرارية
وأفادت أن تطبيقى «موعد» و«أبشر» أمثلة للقنوات الرقمية التى ساعدت فى ضمان الوصول إلى الخدمات الحكومية، كما حافظت المنصة الوطنية الموحدة (GOV.SA) على وصول موثوق به إلى أكثر من 900 خدمة حكومية، وأصبحت بوابة التعليم الوطنية «عين» القناة الرئيسية للتعليم لأكثر من 6 ملايين مستخدم.
وأشارت إلى تمكين نظام «مراسلات»، وهو نظام رقمى وطنى موحد للمراسلات الحكومية عديدًا من الكيانات العامة من الوصول الافتراضى لتبادل المراسلات والوثائق وتتبعها واسترجاعها، وإطلاق موقع Cio.gov.sa فى مارس 2020، لإنشاء بوابة تفاعلية تتيح لقادة التكنولوجيا فى الحكومة الوصول إلى الخدمات والتطبيقات الوطنية المشتركة، وإلى المعايير الدولية والتعرف على أفضل الممارسات.
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