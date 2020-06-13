الإمارات قدمت مساعدات لـ65 دولة لمكافحة فيروس كورونا

أكد التقرير المحدث لوزارة الخارجية والتعاون الدولى عن «جهود ومساعدات الإمارات الإنسانية لمكافحة فيروس «كوفيد 19» أن الإمدادات الطبية التى قدمتها دولة الإمارات للدول المتأثرة بفيروس «كورونا» المستجد منذ انتشاره فى مدينة ووهان الصينية بلغت 802 طن من المستلزمات الطبية من سترات الوقاية والأقنعة الجراحية والمطهرات والمحاليل والقفازات والكمامات، شملت 65 دولة حول العالم، واستفاد منها أكثر من 802 ألف من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية.

ومنذ انتشار جائحة «كورونا» المستجد، التزمت دولة الإمارات بدورها الإنسانى فى مثل هذه الأزمات حتى فى ظل التحديات الكبيرة للمرض والتداعيات الخطيرة للوباء الذى قضى حتى الآن على أكثر من 407 آلاف شخص حول العالم، وأصاب ما يزيد على 7.2 مليون أخرى.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات، بالتعاون مع الاتحاد للطيران وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، عملت على إعادة 25 مواطناً أمريكياً إلى بلادهم لم يتمكنوا من السفر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، كما التقى يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، بمايك بومبيو، وزير الخارجية، ونقل إليه رسالة دعم وتضامن من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى.

وكانت سفارة دولة الإمارات فى واشنطن من أوائل المتبرعين للمركز الوطنى لطب الأطفال الذى أطلق أول موقع اختبار للأطفال والمرضى الصغار المصابين بفيروس كورونا المستجد فى واشنطن.

كما تقدم دولة الإمارات الدعم الخيرى للمطبخ المركزى العالمى للشيف خوسيه أندريس، الذى يوزع 50 ألف وجبة طازجة على المجتمعات المحتاجة، وتدعم سفارة دولة الإمارات منظمة «فيد ذا فايت»، وهى منظمة توزع وجبات الطعام على العاملين فى مجال الرعاية الصحية، وأسواق «غود فود ماركتس» التى توفر خدمات البقالة لسكان واشنطن المحتاجين.

وأفاد التقرير أن الإمارات العربية المتحدة

قدمت 200 ألف مجموعة اختبار بقيمة 20 مليون دولار (73.5 مليون درهم) إلى أحد أكبر مراكز فحص فيروس كورونا المستجد فى لاس فيجاس فى ولاية نيفادا، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لفحص الآلاف من سكان نيفادا.

ووفقاً للتقرير، حولت دولة الإمارات «إكسل لندن»، الذى يعد أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات فى العاصمة البريطانية، إلى مستشفى ميدانى طارئ لعلاج المرضى المصابين بفيروس «كوفيد 19»، والذى سمى مستشفى Nightingale NHS، ليتسع لـ4000 سرير، ويكون قادراً على توفير مجموعة شاملة من مرافق الدعم الطبى للمصابين بالفيروس.

وفى 5 أبريل، سهلت دولة الإمارات إعادة 345 سائحاً بريطانياً كانوا فى زيارة إلى الدولة. وفى 30 أبريل الماضى، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، رعاه الله، بإرسال شحنة من المساعدات العاجلة تضم 60 طناً من معدات الحماية الشخصية والتجهيزات الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية فى بريطانيا لتعزيز جهودها فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفى 5 يونيو الجارى، أرسلت دولة الإمارات مساعدات تحتوى على 6.6 طن من المواد الأولية إلى المملكة المتحدة، لتتمكن من إنتاج الملايين من مستلزمات الحماية الشخصية.

الصين

وبحسب التقرير، وفى أعقاب تفشى فيروس «كوفيد 19» للمرة الأولى فى مدينة ووهان الصينية، قدمت دولة الإمارات نحو 20 طناً من الإمدادات الطبية، بما فى ذلك أقنعة الوجه والقفازات إلى الصين. وفى

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4 مارس الماضى، وفى إطار مبادرة «الإمارات وطن الإنسانية»، أجلت دولة الإمارات 215 شخصاً من جنسيات مختلفة من مقاطعة هوبى الصينية إلى مدينة الإمارات الإنسانية فى أبوظبى، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

إيران

وأرسلت دولة الإمارات طائرة حملت 5.7 طن من الإمدادات الطبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى خمسة خبراء من المنظمة إلى إيران بتاريخ 3 مارس لمساعدة 15 ألفاً من العاملين فى مجال الرعاية الصحية و100 ألف شخص آخر.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، فى مكالمة مع وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف فى 15 مارس، دعم دولة الإمارات للشعب الإيرانى فى مواجهته لهذه الأزمة، وقد انطلقت الإمدادات الثانية من المعدات الطبية إلى إيران بتاريخ 17 مارس، إذ أرسلت دولة الإمارات أكثر من 33 طناً من الإمدادات الطبية الحيوية، بما فى ذلك القفازات والأقنعة الجراحية، فضلاً عن معدات الحماية الأخرى لمساعدة 33 ألفاً من العاملين فى مجال الرعاية الصحية.

72 طناً من المساعدات الطبية إلى المالديف

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، طائرة مساعدات تحمل على متنها 72 طناً من الإمدادات الطبية إلى جمهورية المالديف، لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشملت المساعدات معدات طبية ومستلزمات الحماية الشخصية التى تشتد الحاجة إليها فى الوقت الراهن، وسيستفيد منها أكثر من 72 ألفاً من العاملين فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم فى احتواء انتشار الفيروس.

وقال الدكتور سعيد محمد على الشامسى، سفير الدولة لدى جمهورية المالديف: «تعمل دولة الإمارات كعضو فاعل فى المجتمع الدولى لضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء العالم»، موضحاً أن القضاء على (كوفيد 19) يحتاج إلى عمل جماعى ولا يمكن لأى دولة مواجهة هذه الظروف وحدها.

وأضاف: «أن إيصال المساعدات إلى جزر المالديف يعكس أهمية التضامن والتعاون بين الدول لاحتواء (كوفيد 19)»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات مدّت يد المساعدة إلى عشرات الدول فى الأيام الأخيرة.

من جانبه، أعرب الدكتور حسين نياز، سفير جمهورية المالديف لدى الدولة، عن امتنانه لقيادة وشعب الإمارات على دعمهم المستمر لجزر المالديف للتغلب على الوباء، وتزويد العاملين فى مجال الرعاية الصحية بالحماية اللازمة.