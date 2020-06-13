السعودية تترأس اجتماعاً طارئاً لوزراء السياحة العرب لبحث تداعيات أزمة «كورونا»

تقرر عقد «دورة افتراضية» طارئة للمجلس الوزراء العربى للسياحة يوم الأربعاء المقبل برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات والاتحادات ذات الصلة، لمناقشة آليات مواجهة التحديات التى تمر بها المنطقة العربية فى القطاع السياحي.

وقالت مديرة إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر فى تصريح لها: إن الجامعة العربية قامت بالتنسيق مع وزارة السياحة برئاسة معالى وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء السياحة العرب لعقد جلسة طارئة افتراضية للمجلس الوزارى العربى للسياحة

يوم الأربعاء المقبل.

وأضافت أنه وفقاً للبيان المشترك الصادر عن المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدنى والاتحاد العربى للنقل الجوى فإن قطاع السياحة والسفر يمثل 14.2% من الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية، ويسهم بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية.

وأوضحت أن البيان المشترك قدّر الخسائر المتحققة فى إيرادات السياحة بحوالى 25 مليار دولار، وفى إيرادات شركات الطيران بحوالى 8 مليارات دولار، وخسارة فى الاستثمارات السياحية 12.96مليار دولار، مشيراً

إلى أن هناك نحو مليون وظيفة دائمة ومئات الآلاف من الوظائف الموسمية مهددة بالخسارة فى القطاع السياحى الذى يعدّ أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف فى اقتصاديات الدول العربية.

وأكدت مديرة إدارة النقل والسياحة أن المجلس الوزارى العربى للسياحة يشيد بالجهود التى اتخذتها الدول العربية لاحتواء تفشى فيروس كورونا المستجد، ومنح الأولوية لصحة مواطنيها، وفرض عدد من الإجراءات والسياسات لتسريع التعافى من الآثار السلبية على منشآت القطاع السياحى فيها.

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ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ للمجلس الوزارى العربى للسياحة

بياناً يتضمن أهمية اتخاذ الخطوات المكمّلة للجهود المتخذة عربياً على القطاعات الاقتصادية كافة وخاصة قطاع السياحة والسفر فى العالم العربى.