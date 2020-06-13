مساجد الكويت تفتح أبوابها لأول مرة منذ 3 أشهر

أعلنت وزارة الأوقاف الكويتية أنها انتهت من جميع الاستعدادات لاستقبال المصلين بعد توقف دام 3 أشهر، فى مناطق حددتها بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتعقيم أكثر من 900 مسجد فى محافظات الكويت، بالتعاون مع وزارة الدفاع، وزودتها، بجميع المستلزمات الوقائية من المعقمات والكمامات والقفازات للمصلين والعاملين فى جميع المساجد، إضافة إلى عزل جميع المصاحف فى المخازن وتحديد صفوف المصلين؛ حفاظاً على

التباعد، فضلاً عن تعليق البوسترات بالتعليمات والإرشادات الصحية.

وستتسع المساجد المقرر فتحها فى المرحلة الأولى لأكثر من 40 ألف مصل، بمعدل 20 إلى 40 مصلياً فى المسجد الواحد حسب المساحة.

كما حرصت الأوقاف على عدم التدافع أو الازدحام عند البوابات، لذا سيتم ترك الأبواب مفتوحة، لتجنب أى ازدحام أو احتكاك بين المصلين لدى دخولهم أو خروجهم.

وستوزع الوزارة على المصلين سجادات الصلاة البلاستيكية التى تستعمل مرة واحدة، إضافة إلى السماح لكل مصل باصطحاب السجادة القماشية الخاصة به.

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كما أرسلت الوزارة تعليمات للأئمة والمؤذنين بضرورة الحذر والحرص على تطبيق التعليمات، حفاظا على سلامة الجميع.

وتفقد فهد العفاسى، وزير العدل وزير الأوقاف عديداً من المساجد، ووجه جميع الأئمة بعدم التراخى، وضرورة الإبلاغ عن أى تجاوز للتعليمات والضوابط.

يذكر أنه فى 13 مارس الماضى، أغلقت الكويت المساجد أمام المصلين لتكون أول دولة خليجية تلجأ إلى ذلك الإجراء، للحد من تفشى وباء كورونا، سامحةً برفع الأذان خلال الأشهر التى خلت فقط.