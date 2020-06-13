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من هو عمرين الأهدل مطارد الأمطار الذي توفى بفيروس كورونا؟

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توفى اليوم الجمعة عمرين الأهدل، خبير الطقس السعودي، متأثرًا بإصابته بفيروس المستجد، وقد دشن عدد من متابعينه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج لنعيه.

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وكان حساب طقس العرب الشهير قد نعى الراحل كاتبًا "لا حول ولا قوة إلا بالله، إن العين لتدمع، وإن القلب

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ليحزن، وإنا على فراقك يا عمرين الأهدل لمحزونون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم مندوب طقس العرب عمرين الأهدل بعد صراع مع فيروس كورونا دام قرابة الشهر".

 

ويقدم إليكم "بوابة الوفد" كل ما تريد معرفته عن عمرين الأهدل، الملقب بـ "مطارد الأمطار"، وهو من مواليد جدة

يعمل خبير طقس ميداني ومصور العواصف الرعدية.

ويعتبر الشاب السعودي الراحل عمرين الاهدل صاحب موهبة وخبرة كبيرة في فن التصوير ومطاردة العواصف الرعدية، وكان يشتهر بالأخلاق الحميدة والصدق والوفاء والكرم والإخلاص لوطنة وشعبة العظيم، وبرحيلة تخسر المملكة العربية واحد من أفضل الخبراء في البلاد الذين يقدمون عمل مميز ورائع للوطن.

الأهدل عشق مطاردة العواصف الرعدية وخبير محترف وشهير في متابعة التوقعات اليومية  للطقس في المملكة وكان يرصد كل جديد يطرأ على الطبيعة ومختص بامطار العالم.

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