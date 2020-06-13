إصابة الشيخ المصلح بعد صلاة الجمعة بالمسجد النبوي

أعلن نجل الأمين العام للهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الشيخ عبدالله المصلح، عن إصابة والده بفيروس كورونا، وذلك بعد أدائه صلاة الجمعة الماضية في الحرم النبوي.

وأوضح شاكر المصلح أن والده توجه إلى جدة بعد صلاة الجمعة في الحرم النبوي، وهناك بدأت تظهر عليه أعراض الفيروس بارتفاع درجة حرارته، واشتدت يوم الإثنين الماضي.

وأضاف "شاكر" أنه نقل والده للمستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمثل هذه الحالات، وظهرت النتيجة يوم الثلاثاء تؤكد إصابة والده بفيروس كورونا.

وأكد أن والده الشيخ عبدالله المصلح يتماثل للشفاء وحالته الصحية مستقرة بحسب إفادة الأطباء في المستشفى.

Advertisements



لمشاهدة مداخلة نجل الشيخ اضغط اللينك

[youtube] ]