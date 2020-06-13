التحقيق مع رئيس وزراء إيطاليا بتهمة سوء إدارة أزمة كورونا

استجوب مدعون عامون رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، اليوم الجمعة، لنحو ثلاث ساعات بشأن إدارته لأزمة فيروس كورونا في بلدتين بمنطقة لومبارديا كانتا من بين أولى المناطق التي ضربها الوباء وفقا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة أنباء "انسا" الإيطالية أن ممثلي الادعاء في منطقة برجامو باعتبارهم أشخاص مطلعين على الحقائق استجوبوا كونتي ووزيري الصحة روبرتو سبيرانزا والداخلية لوسيانا لامورجيز بشأن فشلهم المزعوم في تصنيف

مدينتي نيمبرو وألزانو لومباردو بأنهما "منطقتين حمراوين" على وجه السرعة ومن ثم إغلاقهما.



واستمر استجواب لامورجيز لمدة ساعة، ومن المقرر التحقيق مع سبيرانزا أيضًا.



وكرر كونتي اليوم الجمعة أنه لا يشعر بالقلق على الإطلاق بشأن هذه القضية، وعند سؤاله، قال: "تصرفت وفق العلم وضميري".