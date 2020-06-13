إيران ترفض تقريرًا أمميًا عن أسلحة استُخدمت في هجمات على السعودية

رفضت إيران يوم الجمعة تقريرا للأمم المتحدة جاء فيه أن صواريخ كروز استُخدمت في هجمات على منشآت نفطية ومطار في السعودية العام الماضي ”أصلها إيراني“ قائلة إن التقرير وضع تحت تأثير نفوذ الولايات المتحدة والسعودية.

وفي التقرير الذي اطلعت عليه رويترز يوم الخميس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن الدولي إن عدة قطع ضمن أسلحة ومواد متعلقة بها كانت الولايات المتحدة ضبطتها في نوفمبر تشرين الثاني 2019 وفبراير شباط 2020 ”من أصل إيراني“ كذلك.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن ”إيران تنفي ادعاءات الأمانة العامة للأمم المتحدة التي يبدو أنها صدرت تحت ضغط سياسي من النظامين الأمريكي والسعودي“.

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وأضافت ”ومن المثير للاهتمام أن... التقرير يأتي في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة على مسودة قرار خطير لتمديد حظر الأسلحة على إيران“.

ودعت إيران روسيا والصين يوم الأربعاء إلى التصدي لمسعى أمريكي لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الست عام 2015.

رويترز