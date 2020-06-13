كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني يلغي الاجتماعات والزيارات بسبب زوجته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مكتب الرئاسة الأوكرانية، مساء اليوم الجمعة، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قام بإلغاء كل الاجتماعات المباشرة والزيارات المقررة، وأن اتصالاته ستقتصر على دائرة مقربة بعد ثبوت إصابة زوجته أولينا بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

أوضح مكتب الرئاسة: أن "الاجتماعات المباشرة مستبعدة خلال الأيام القادمة وكذلك المشاركة في الفعاليات الجماهيرية، كما ألغيت رحلات العمل إلى خارج العاصمة الأوكرانية".

وكانت "أولينا" قد أفادت في وقت سابق، بأن الفحوص أثبتت إصابتها بفيروس كورونا ولكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقيت اليوم نتائج إيجابية لفحوص فيروس كورونا.. أخبار غير متوقعة.. ولا سيما بالنظر إلى أنني وعائلتي نتبع جميع القواعد.. الأقنعة والقفازات وأقل قدر من التواصل الاجتماعي"، مضيفاة أنها تشعر بأنها على ما يرام ولم تدخل المستشفى لكنها تعزل نفسها عن زوجها وطفليهما.

وحتى الآن سجلت أوكرانيا 29753 إصابة بفيروس كورونا، بينها 870 حالة وفاة.

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