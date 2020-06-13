كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الدفاع اليمنية تعلن مقتل قيادي حوثي مهم شرقي تعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل قيادي ميداني في جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، خلال مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر": إن "مواجهات اندلعت بين قوات الجيش والحوثيين صباح اليوم في جبهة العريش شرق مديرية صبر شرقي تعز"

وأكدت وزارة الدفاع على أن "المواجهات أسفرت عن مقتل القيادي الميداني في جماعة الحوثيين محمد منصور فارع، وإصابة آخرين"، لافتة إلى أن "القيادي فارع يُعد من القيادات المهمة في صفوف الحوثيين في محافظة تعز".

هذا وتشهد اليمن أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم بفعل معارك متواصلة منذ خمس سنوات بين الجيش اليمني وقوات حليفة مدعومة بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة وبين جماعة الحوثيين وقوات متحالفة معها من جهة أخرى.