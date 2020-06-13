كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الفرنسي يدعم إعلان القاهرة لحل الأزمة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثات هاتفية تناولت آخر تطورات الملف الليبي، عند دعمه للمبادرة المصرية لحل الأزمة والنزاع في ليبيا، التي تم الأعلان عنها مؤخرًا.

وأوضح ماكرون، أهمية العمل على تغليب المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، مرحبًا بإعلان القاهرة، خاصةً في ظل اتساقه مع القرارات الأممية والجهود الدولية ذات الصلة ومشيدًا في هذا الصدد بالمساعي المصرية وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.

كما تم التوافق بين السيسي وماكرون علي استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ بنود مبادرة إعلان القاهرة خاصة دعم الجيش الوطني الليبي في مكافحة الارهاب والجماعات المسلحة.

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وتناول الاتصال عددًا من موضوعات العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني، حيث أكد الرئيسان الحرص المتبادل على تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات وتكثيف العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين.

وفي وقت سابق، أوضح السيسي أن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".

كما تهدف المبادرة التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد.