كتب هاني نصر العربي في السبت 13 يونيو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كورونا.. تجاوز عدد الإصابات حاجز المليونين حالة في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" بلغ مليونين و16027 شخصا وإجمالي الوفيات إلى 113914 وفاة في الولايات المتحدة.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة، وتعتبر الولايات المتحدة أكثر المناطق تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا.