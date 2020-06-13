15 مريضا بـ”كورونا”  تحت العلاج يعزلون فاس داخل جهتها

تُواصل مدينة فاس تسجيلها إصابات جديدة بمرض كورونا، حيث أعلنت المديرية الجهوية للصحة عن رصدها 6 حالات خلال الـ48 ساعة الأخيرة، أكدها المختبر الجهوي التابع للمستشفى الجامعي الحسن الثاني.

ويتعلق الأمر بحسب ما أوردته مصادر “أخبار اليوم”، بحالتين ضمن حصيلة الحالة الوبائية بعاصمة جهة فاس لمساء أول أمس الأربعاء، حيث تعود الحالة الأولى لامرأة خالطت أحد المصابين من عائلتها بحي “عوينة الحجاج” الشعبي التابع لمقاطعة سايس، والتي انتقلت إليها العدوى وظهرت عليها أعراض مرض كورونا بعد مرور أزيد من أسبوعين، وهي المدة المفترضة لحضانة جسم المصابة للفيروس.

أما الإصابة الثانية فتتعلق بامرأة تتحدر من حي “سيدي بوجيدة” التابع لمقاطعة “جنان الورد”، أصيبت بالحمى والسعال الجاف، ما جعل أبناءها ينقلونها إلى أحد مستشفيات فاس، حيث خضعت للكشف المخبري على عينات من مسالكها التنفسية أثبتت حملها للفيروس، ما عجل بوضعها تحت العلاج بوحدة للعزل الطبي بمستشفى ابن الخطيب (كوكار)، فيما سارعت فرق التدخل السريع بتنسيق مع السلطات المحلية إلى حصر مخالطيها وسط عائلتها وجيرانها.

الحالتان المعلن عنهما ضمن حصيلة أول أمس الأربعاء، سبقتهما، يقول مصدر طبي لـ”أخبار اليوم”، 4 حالات سجلت يوم الثلاثاء الأخير، ثلاثة منهم يرتبطون بالإصابات التي اكتشفتها فرق التدخل السريع بخلية اليقظة والرصد الوبائي المواكبة للمخالطين، وتخص عائلة بحي “عوينة الحجاج” الشعبي بمقاطعة سايس، والتي ارتفع عدد المصابين فيها إلى 4 حالات، من بينهم امرأة تأكدت حالتها ضمن حصيلة يوم أول أمس الأربعاء، فيما تخص الإصابة الرابعة بالفيروس، والمسجلة خلال الـ24 ساعة ليوم الثلاثاء الفائت، يضيف ذات المصدر الطبي، سائق سيارة أجرة من الحجم الصغير، تأكدت إصابته في إطار التدابير الاستباقية التي تقوم بها السلطات الصحية بالجهة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية.

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وتتواصل عمليات توسيع الكشف المخبري بحثا عن المصابين المحتملين ومحاصرة الفيروس، من خلال إجراء تحاليل مخبرية للسائقين المهنيين وبعض القطاعات الإنتاجية الصناعية والفلاحية، أسفرت عن اكتشاف إصابة سائق سيارة أجرة بفيروس “كوفيد-19″، وهو من الحالات الصامتة التي لا تظهر عليهم أعراض المرض.

ونجحت فرق التدخل السريع في حصر مخالطيه من وسط عائلته فقط بحي “بنزاكور” بمقاطعة المرينيين، بحكم أنه توقف عن العمل منذ أزيد من 20 يوما، وهو ما جعل السلطات الصحية تستبعد البحث عن زبنائه ضمن مخالطيه، مقتصرة فقط على محيطه العائلي.

من جهتها، كشفت المديرية الجهوية للصحة بفاس، عبر صفحتها الرسمية الخاصة بالحالة الوائية بالجهة “كوفيد-فاس”، عن رفع الإصابات الـ6 المسجلة بعمالة فاس، خلال الـ48 ساعة الأخيرة حتى مساء أول أمس الأربعاء، العدد إلى 631 حالة منذ منتصف شهر مارس الماضي، تعافى منهم 607 أشخاص، فيما يوجد 15 مريضا تحت العلاج بمستشفى ابن الخطيب “كوكار”.