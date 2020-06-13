غوارديولا يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتنتهي إعارة فيليب كوتينيو لاعب برشلونة إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الجاري ثم سيعود للبارسا، الذي ينوي بيعه لعدم دخوله ضمن خطط مدربه كيكي سيتين.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن مانشستر سيتي قد يكون خيارًا ممكنًا لكوتينيو، حيث يحظى باهتمام بيب غوارديولا، المدير الفني للفريق، والذي يسعى لإحضاره إلى ملعب الاتحاد الموسم المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن غوارديولا كان يرغب في التعاقد مع كوتينيو في الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم لعدم قدرة مانشستر سيتي على تحمل قيمتها المالية وقتها.

ووفقًا للتقرير فإن الأمور المادية لمانشستر سيتي ستتحسن خلال الأسابيع المقبلة، في ظل احتمالية رحيل الثنائي ليروي ساني وغابرييل جيسوس.

ومن المقرر أن يحسم قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة موسمين، ملامح سوق الانتقالات للسيتي.