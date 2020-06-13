شكرا لقرائتكم خبر عن الثانية عالميًا.. وفيات كورونا بالبرازيل تتخطى 41 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 وصل إلى 828810 حالات بعد تسجيل 25982 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية و909 حالات وفاة ليصل إجمالي الضحايا إلى 41828.
وأضافت الوزارة أن أكثر من 365 ألف مصاب بكوفيد-19 تعافوا من المرض.
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