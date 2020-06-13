شكرا لقرائتكم خبر عن مع انتشار «كورونا».. 74 ألف «تكييف» للمسنين في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو، أمس الجمعة، إن المدينة تعتزم تركيب 74 ألف وحدة تكييف هواء في إطار خطة لتبريد الهواء للمسنين من أصحاب الدخل المتدني خلال فصول الصيف.

وذكر دي بلاسيو في مؤتمر صحفي، أن المدينة قدمت بالفعل 4500 وحدة، وتهدف إلى تركيب البقية بحلول أول يوليو. وسيذهب الكثير من هذه الوحدات إلى سكان الإسكان العام.

وأعلن عن البرنامج الذي يطلق عليه "تبريد نيويورك"، الشهر الماضي، حيث لاحظ أن حمامات السباحة العامة ستظل مغلقة في خضم جائحة فيروس كورونا.