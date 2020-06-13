شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. متظاهرون يتهمون الحكومة باحتجاز أموالهم في المصارف والان نبدء بالتفاصيل
ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ورددوا الشعارات المنددة بالسياسة المصرفية، والرافضة للمحاصصة، متهمين السلطة بتجويع الناس واحتجاز أموالهم في المصارف، وطالبوا بإعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، إلغاء الطائفية السياسية.
وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.
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