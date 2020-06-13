شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: 28 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح تقرير صادر عن المديرية العامة للصحة الفرنسية أن الانخفاض استمر في عدد الحالات الحرجة في وحدات العناية المركزة بأقل من 24 مريضاً عن يوم أمس، ليصبح إجمالي الحالات الحرجة 879 مريضًا.
ومن المقرر أن تحدث وكالة الصحة العامة في فرنسا أرقام الوفيات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية يوم الثلاثاء المقبل، والذي بلغ 10384 حالة وفقاً لآخر تحديث.
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