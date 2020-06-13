شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرفض «ترامب» مغادرة البيت الأبيض؟ والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "ترامب"، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الجمعة: "إذا لم أفز فإنني سأمضي قدما وأفعل أمورا أخرى".
ومع احتدام المنافسة بين "ترامب" و"بايدن" قبل الانتخابات يتبادل الاثنان على نحو متزايد التلميحات إلى أن الطرف الآخر عازم على الغش لتحقيق الفوز.
وتشير تصريحات ترامب لقناة فوكس نيوز إلى أنه قد يقبل بنتيجة الانتخابات لكن الرئيس لم يقل ذلك على وجه التحديد. وقال تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية، أول أمس الخميس إن ترامب سيقبل بالنتيجة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يرفض «ترامب» مغادرة البيت الأبيض؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.