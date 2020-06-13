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هل يرفض «ترامب» مغادرة البيت الأبيض؟

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفعل أمورا أخرى إذا خسر انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر، وذلك بعدما قال خصمه الديمقراطي جو بايدن إن الرئيس الجمهوري قد يغش ويرفض مغادرة البيت الأبيض.

وأضاف "ترامب"، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز"، أمس الجمعة: "إذا لم أفز فإنني سأمضي قدما وأفعل أمورا أخرى".

ومع احتدام المنافسة بين "ترامب" و"بايدن" قبل الانتخابات يتبادل الاثنان على نحو متزايد التلميحات إلى أن الطرف الآخر عازم على الغش لتحقيق الفوز.

وتشير تصريحات ترامب لقناة فوكس نيوز إلى أنه قد يقبل بنتيجة الانتخابات لكن الرئيس لم يقل ذلك على وجه التحديد. وقال تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية، أول أمس الخميس إن ترامب سيقبل بالنتيجة.

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