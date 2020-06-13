شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» «الخمس الحوثي» يمنح إيران مبررًا لنهب ثروات اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن قانون "الخمس الحوثي" ليس قانونا عنصريا فحسب، والأخطر من كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد ونهب ممتلكات المواطنين، إنه يمنح مسوغا قانونيا لتقديم الدعم المالي لإيران، ويمنح النظام الإيراني مبررا لنهب ثروات اليمن.

وقال عبر "تويتر": "تحديد قانون الزكاة العنصري الذي أصدرته المليشيا الحوثية في باب (مصارف ما يجب في الركاز والمعادن) السهم الأول (لمصالح المسلمين وتحصين ثغورهم جندا وسلاحا ومؤونة) دون حصرها في اليمن، يعني توجيه موارد وثروات البلد وممتلكات اليمنيين لتمويل الطموحات التوسعية الإيرانية في المنطقة والعالم".

وأضاف: "قانون الخمس الحوثي ليس قانونا عنصريا فحسب، والأخطر من كونه يشرعن نهب ثروات وموارد البلد ونهب ممتلكات المواطنين، إنه يمنح مسوغا قانونيا لتقديم الدعم المالي لإيران ومليشياتها الطائفية في المنطقة وفي مقدمتها مليشيا حزب الله اللبناني ويمنح النظام الايراني مبررا لنهب ثروات اليمن".