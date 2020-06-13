شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون» يستغل الخلاف بين «تويتر» و«ترامب» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت بلومبرج، أمس، إن ماكرون مازح دورسي بأنه سيكون مرحبا بتويتر، للانتقال إلى فرنسا. وتتخذ الشركة من سان فرانسيسكو الأمريكية مقرا لها.
وكان ترامب قد استشاط غضبا بعدما اتخذت "تويتر" خطوة غير عادية في أواخر مايو، بإضافة ملصق بتقصي حقائق على تغريدتين للرئيس، فيما يتعلق بالاقتراع عبر البريد، وهو عكس استراتيجية سنوات طويلة من التزام الهدوء، بعدما قدم معلومات كاذبة ومشكوك فيها على خدماته للتواصل الاجتماعي.
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