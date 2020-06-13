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مصر: 1577 إصابة جديدة و45 وفاة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الجمعة، تسجيل 1577 حالة جديدة مصابة بفيروس ووفاة 45 حالة جديدة.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1422 حالة وفاة.

وأكدت أن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

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